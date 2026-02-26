राजस्थान में भाजपा नेता के कंबल वितरण में भेदभाव से हिंदू पड़ोसी नाराज, ये कही बात

निंदा सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं- सरपंच के पति चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "जौनपुरिया की हरकतें निंदनीय हैं। गांव में मुसलमानों की आबादी बहुत कम है, फिर भी यहां सद्भाव बना रहा है। ग्राम पंचायत की कुल आबादी में मुसलमान लगभग 3 प्रतिशत है। दिवाली, होली या ईद...हम सब मिलकर मनाते हैं। हम भेदभाव नहीं करते। जौनपुरिया ने यहां के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है।" उन्होंने कहा कि गांव के अन्य छोटे सामुदायिक समूह चिंतित हैं कि आगे उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।

बयान पीड़ित शकूरन बानो बोलीं- नहीं पता था कि कंबल बांटेंगे जौनपुरिया ने जिस मुस्लिम महिला के हाथ से कंबल छीना था, वह शकूरन बानो (66) हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें और अन्य लोगों को एक स्थानीय महिला ने बैठक में बुलाया था, उनके साथ 4 और मुस्लिम महिलाएं भी आई थीं। उन्होंने बताया, "हमें नहीं पता था कि कंबल बांटे जाएंगे, कंबल तो हमारे पहुंचने के बाद ही मिले। अगर वे कंबल न देते तो कोई बात नहीं, लेकिन बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। बुरा तो बहुत लगा।"

विवाद क्या है विवाद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर के दौरे पर आने वाले हैं। उसी से पहले जौनपुरिया गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने टोंक के करेदा बुजुर्ग गांव में 22 फरवरी को कंबल वितरण किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आईं 4 मुस्लिम महिलाओं को वहां से वापस जाने को कहा और एक महिला से कंबल छीन लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद पूर्व सांसद जौनपुरिया की आलोचना हो रही है।

