राजस्थान: दुर्लभ पक्षी संरक्षण प्रयासों को झटका, लोमड़ी ने एक को मार डाला
भारत के महत्वाकांक्षी संरक्षण प्रयासों को तब एक झटका लगा जब राजस्थान में जंगल में छोड़े गए छह महीने के एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) को एक रेगिस्तानी लोमड़ी ने मार डाला। यह घटना पक्षी के अंडे से निकलने के सिर्फ 6 महीने बाद हुई है।
इस गोडावण पर सैटेलाइट टैग लगा था, जिससे उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। रविवार को एक पानी के स्रोत पर लोमड़ी ने इस पर हमला किया। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति अप्रत्याशित हो सकती है, चाहे कितनी भी कड़ी निगरानी क्यों न हो।
अधिकारियों ने 11 गोडावणों को छोड़ने की योजना रोकी
इस नुकसान के बाद, अधिकारियों ने अब और पाले हुए गोडावणों को जंगल में छोड़ने से रोक दिया है। वे फिर से सोच रहे हैं कि इन दुर्लभ पक्षियों को जंगल में कैसे और सुरक्षित रखा जा सकता है।
पहले योजना थी कि वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पाले गए 11 गोडावणों को छोड़ा जाएगा, लेकिन अब संरक्षण नियमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की पूरी समीक्षा के बाद आगे की रिहाई टाल दी गई है।
टीम का कहना है कि वे इन लुप्तप्राय पक्षियों को प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।