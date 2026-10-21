राजस्थान: दुर्लभ पक्षी संरक्षण प्रयासों को झटका, लोमड़ी ने एक को मार डाला

इस नुकसान के बाद, अधिकारियों ने अब और पाले हुए गोडावणों को जंगल में छोड़ने से रोक दिया है। वे फिर से सोच रहे हैं कि इन दुर्लभ पक्षियों को जंगल में कैसे और सुरक्षित रखा जा सकता है।

पहले योजना थी कि वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में पाले गए 11 गोडावणों को छोड़ा जाएगा, लेकिन अब संरक्षण नियमों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की पूरी समीक्षा के बाद आगे की रिहाई टाल दी गई है।

टीम का कहना है कि वे इन लुप्तप्राय पक्षियों को प्राकृतिक खतरों से बचाने के लिए बेहतर तरीके खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।