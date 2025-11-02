प्रियंका गांधी की प्रदूषण पर प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा- राजनीतिक मजबूरियां भूलकर साथ आएं

अपील प्रियंका ने क्या की अपील? प्रियंका ने एक्स पर लिखा, 'पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवारा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला है। इस शहर को घेरने वाला प्रदूषण है, जैसे मानो उस पर एक ग्रे चादर डाल दी गई हो।' उन्होंने आगे लिखा, 'अब समय आ गया है कि हम सब अपनी राजनीतिक मजबूरियों की परवाह किए बिना एकजुट होकर इस बारे में कुछ करें। केंद्र और राज्य सरकार को प्रदूषण दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।'

भरोसा प्रियंका ने सरकार को दिलाया समर्थन करने का भरोसा प्रियंका ने लिखा, 'इस भयावह स्थिति को कम करने के लिए वे जो भी कदम उठाएंगे, हम सब उनका समर्थन और सहयोग करेंगे। दिल्ली के नागरिक इस जहरीलेपन का शिकार होते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। सांस की समस्याओं से जूझ रहे लोगों, रोजाना स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और खासकर बुज़ुर्गों के लिए इस गंदी धुंध को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की जंरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कदम उठाना होगा।'