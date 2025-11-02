प्रियंका गांधी की प्रदूषण पर प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा- राजनीतिक मजबूरियां भूलकर साथ आएं
क्या है खबर?
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र पटेल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मामले में दखल देते हुए लोगों को जहरीली हवा से राहत दिलाने के पर्याप्त कदम उठाने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक मजबूरियों को भूलकर एकसाथ आने और लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कुछ करने की बात भी कही।
अपील
प्रियंका ने क्या की अपील?
प्रियंका ने एक्स पर लिखा, 'पहले वायनाड और फिर बिहार के बछवारा से दिल्ली की हवा में लौटना वाकई चौंकाने वाला है। इस शहर को घेरने वाला प्रदूषण है, जैसे मानो उस पर एक ग्रे चादर डाल दी गई हो।' उन्होंने आगे लिखा, 'अब समय आ गया है कि हम सब अपनी राजनीतिक मजबूरियों की परवाह किए बिना एकजुट होकर इस बारे में कुछ करें। केंद्र और राज्य सरकार को प्रदूषण दूर करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।'
भरोसा
प्रियंका ने सरकार को दिलाया समर्थन करने का भरोसा
प्रियंका ने लिखा, 'इस भयावह स्थिति को कम करने के लिए वे जो भी कदम उठाएंगे, हम सब उनका समर्थन और सहयोग करेंगे। दिल्ली के नागरिक इस जहरीलेपन का शिकार होते हैं और इसका कोई उपाय नहीं है। सांस की समस्याओं से जूझ रहे लोगों, रोजाना स्कूल आने-जाने वाले बच्चों और खासकर बुज़ुर्गों के लिए इस गंदी धुंध को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की जंरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कदम उठाना होगा।'
हालात
दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंचो AQI
पिछले कुछ हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। यहां के प्रमुख इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। 39 निगरानी केंद्रों की औसत गणना के अनुसार AQI 303 (बेहद खराब) है, लेकिन वजीरपुर और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI गंभीर स्तर पर दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की श्रृंखला की योजना बनाई है।