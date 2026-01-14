राजस्थान के सीकर में ट्रक और कार की आमने-सामने टक्कर, 6 महिलाओं की मौत

राजस्थान के सीकर में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। बुधवार शाम को जिले में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और कार की आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा फतेहपुर के हरसवां गांव के पास शाम 4 बजे हुआ है। हादसे के बाद कार सवार लोग अंदर ही फंस गए थे, जिसमें से शव और घायलों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया।

हादसा अर्टिगा कार चकनाचूर पुलिस अधिकारी ने बताया कि फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में अर्टिगा कार तेज रफ्तार में थी। कार चालक वाहन को मोड़ पर नियंत्रित नहीं कर सका और गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार चकनाचूर हो गई। उसमें सवार लोग लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर आ रहे थे। वे एक शोकसभा में शामिल होने गए थे। घटना के समय कार में 6 से अधिक लोग सवार थे। पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से हटाया।

जांच सीकर में 36 घंटे में 11 लोगों की जान गई सीकर में पिछले 3 दिनों में कई सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। बुधवार सुबह रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर एक तेज रफ्तार वेगनआर कार चालक के झपकी आने से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। वह कई बार पलटते हुए गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। मृतक मथुरा के रहने वाले रिंकू सैनी और अमित हैं। सभी कार सवार लोग खाटूश्याम मंदिर जा रहे थे।

