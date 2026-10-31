राजस्थान: शिखर अग्रवाल के भ्रष्टाचार मामले में पत्नी प्रशाखा माथुर APO, गहलोत ने की CBI जांच की मांग

राजस्थान सरकार की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रशाखा माथुर को APO कर दिया गया है। यह कदम उनके पति और वरिष्ठ नौकरशाह शिखर अग्रवाल के भ्रष्टाचार जांच में घिरने के बाद उठाया गया है। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने उदयपुर और अलवर में 40 विला और कॉटेज संदिग्ध रूप से कम कीमतों पर खरीदे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को भी ताक पर रखा गया। इन संपत्तियों में से कुछ का संबंध प्रशाखा माथुर से भी बताया जा रहा है।