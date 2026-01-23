राजस्थान: हत्या के 2 दोषियों को सांगानेर जेल में हुआ प्यार, शादी के लिए पैरोल मिली

राजस्थान की राजधानी जयपुर की सांगानेर जेल में अपराधियों के बीच प्यार पनपने की एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद अलग-अलग हत्या के मामले में खुली जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। यहां उन्हें एक-दूसरे से प्यार हो गया और आज दोनों अलवर में शादी रचाने जा रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने दोनों को 15 दिन की पैरोल दी है, वे बुधवार को बाहर आए थे। आइए, दोनों की कहानी जानते हैं।

मामला भयावह हत्याकांड में शामिल है प्रिया प्रिया (31) ने कर्ज के कारण डेटिंग ऐप टिंडर पर व्यवसायी दुष्यंत शर्मा (28) से दोस्ती कर अपहरण, फिरौती और 2023 में जयपुर में हत्या को अंजाम दिया था। प्रिया ने साथियों के साथ मिलकर शर्मा को किराए के मकान में बुलाकर बंधक बनाया। उसके परिवार से 10 लाख रुपये मांगे, लेकिन वे 3 लाख रुपए दे सके। इसके बाद प्रिया ने चाकू से शर्मा की हत्या कर दी। बाद में शर्मा का शव टुकड़ों में सूटकेस में मिला था।

हत्या हनुमान प्रसाद ने की है 5 लोगों की हत्या हनुमान प्रसाद (29)अलवर में अपने से 10 साल बड़ी विवाहित महिला संतोष शर्मा से प्यार करता था, जिसके चलते उसने 2017 में महिला के पति, 3 बच्चों और भतीते की हत्या की थी। प्रसाद और शर्मा दोनों पूर्व ताइक्वांडो खिलाड़ी थे। महिला ने प्रसाद को रात में अपने घर बुलाया, जहां प्रसाद ने कसाईयों के चाकू से शर्मा के पति बनवारी को काट दिया। जब महिला के 3 बच्चे और भतीजा जाग गए तो प्रसाद ने उनको भी मार दिया।

Advertisement

प्यार सांगानेर जेल में कैसे मिले दोनों? प्रिया और प्रसाद दोनों पहले जयपुर केंद्रीय जेल में थे। उन्हें लगभग एक साल पहले सांगानेर की खुली जेल में स्थानांतरित किया गया था। यहीं दोनों का प्रेम-प्रसंग लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था और वे खुली जेल में लिव-इन रिलेशनशिप की तरह रह रहे थे। इसके बाद दोनों ने शादी के लिए हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देशों पर जिला पैरोल सलाहकार समिति ने दोनों दोषियों की पैरोल याचिकाओं को मंजूरी दे दी।

Advertisement

जानकारी क्या है सांगानेर की खुली जेल? खुली जेल राजस्थान कैदी खुले शिविर नियम, 1972 के तहत जेल सुधार प्रयासों का हिस्सा है। कैदियों को दिन में बाहर काम कराया जाता है और वे शाम को खुले कारागार में लौटते हैं। 6 अधिकारियों की समिति जेल के लिए कैदियों को चुनती है।