राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी का प्रधानमंत्री मोदी को करना है मंगलवार को उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन से एक दिन पहले राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग

लेखन गजेंद्र 03:50 pm Apr 20, 202603:50 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के बलोतरा जिले में स्थित पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार को भीषण आग लग गई। अभी यह शुरू नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। आग दोपहर करीब 2 बजे क्रूड डिस्टीलेशन यूनिट (CDU) में लगी थी, जिसके बाद धुएं का गुबार उठा। कर्मचारियों ने आग से बचाव का सायरन बजा दिया, जिससे सभी कर्मचारी समय रहते बच निकले। अभी आग को काबू करने का प्रयास चल रहा है।