राजस्थान के जैसलमेर में ऊंट से टकराई SUV, सेना के मेजर की मौत; 2 लेफ्टिनेंट घायल

रिपोर्ट के मुताबिक, ऊंट से टकराने के बाद SUV 5 बार पलटी खाते हुए लगभग 100 मीटर तक घिसटती चली गई। टक्कर में शामिल ऊंट की भी मौत हो गई।

अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ऊंट सड़क पर कैसे आया और घटना से जुड़े अन्य कारण क्या थे।

पुलिस के अनुसार घायल लेफ्टिनेंट आयुष्मान और अभिनव राठौड़ का थईयात के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है।