राजस्थान के जैसलमेर में ऊंट से टकराई SUV, सेना के मेजर की मौत; 2 लेफ्टिनेंट घायल
क्या है खबर?
राजस्थान के जैसलमेर में एक SUV ऊंट से टकराने के बाद कई बार पलट गई। इस हादस में SUV चला रहे सेना के मेजर हमजा आरिफ की मौत हो गई। वहीं, 2 लेफ्टिनेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा देर रात करीब 12 बजे जैसलमेर जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर युद्ध संग्रहालय के पास हुआ। घटना के वक्त तीनों सैन्य अधिकारी शहर से अपने स्टेशन पर लौट रहे थे।
वाहन
टक्कर के बाद 5 बार पलटी SUV
रिपोर्ट के मुताबिक, ऊंट से टकराने के बाद SUV 5 बार पलटी खाते हुए लगभग 100 मीटर तक घिसटती चली गई। टक्कर में शामिल ऊंट की भी मौत हो गई।
अधिकारी दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि ऊंट सड़क पर कैसे आया और घटना से जुड़े अन्य कारण क्या थे।
पुलिस के अनुसार घायल लेफ्टिनेंट आयुष्मान और अभिनव राठौड़ का थईयात के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है।
शादी
मृतक मेजर की एक महीने पहले हुई थी शादी
26 वर्षीय मृतक मेजर हमजा मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे। करीब एक महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी।
सदर पुलिस स्टेशन के ASI जगदीश चरण के अनुसार, मेजर हमजा अपने 2 साथियों के साथ ड्यूटी पूरी करने के बाद सेना स्टेशन लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। बताया जा रहा है कि ऊंट अचानक सड़क पर आ गया।
घायल अधिकारियों की पहचान लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौर के रूप में हुई है।