नशे में ड्राइवर, 120 की स्पीड; जयपुर में रेस लगाती ऑडी कार ने 16 को कुचला

राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लग्जरी ऑडी कार ने 16 लोगों को कुचल दिया है, जिनमें से एक की मौत हो गई है और 15 घायल हैं। बताया जा रहा है कि कार में सवार ड्राइवर समेत चारों लोग नशे में थे। इस दौरान कार एक भीड़भाड़ वाले इलाके में 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से कई लोगों को कुचलती चली गई।

घटना करीब 100 फीट तक लोगों को कुचलती गई कार ये घटना बीती रात करीब 9:30 बजे पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित खराबास चौराहे के पास हुई। यहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ऑडी कार पहले अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई फिर पास खड़े ठेलों से टकराते और लोगों को कुचलते हुए एक पेड़ में भिड़ गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो 100 फीट तक अपने रास्ते में आए ठेलों और लोगों को कुचलती चली गई और आखिर में पेड़ से टकराकर रुकी।

फरार ड्राइवर सहित 3 फरार, इनमें जयपुर पुलिस का सिपाही भी रिपोर्ट के मुताबिक, कार में 4 लोग सवार थे और सभी नशे में थे। इनमें से एक को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 फरार है। फरार आरोपियों में एक पुलिस का सिपाही है। दुर्घटनाग्रस्त कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। गंभीर घायल 4 लोगों को सवाई मान सिंह अस्पताल भेजा गया है।

बयान कार सवार युवक ने क्या-क्या बताया? कार सवार पप्पू ने पुलिस को बताया कि कार दिनेश चला रहा था। उसने कहा, "दिनेश ने मुझे खराबास चौराहे के पास बुलाया। कार में 2 और लोग बैठे थे। दिनेश ने एक कार के साथ रेसिंग शुरू कर दी। वो करीब 120 की गति से कार दौड़ा रहा था। कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई तो, पीछे वाले कार वापस घूम गई। इसके बाद दिनेश ने कार सड़क किनारे ठेलों में घुसा दी। वहां करीब 50 लोग मौजूद थे।"

