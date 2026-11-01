राजस्थान के IAS-IPS दंपत्ति के पास से आलीशान संपत्ति मिलने के बाद जांच शुरू की गई है

राजस्थान: IAS-IPS दंपति के पास 40 आलीशान विला, करोड़ों का निवेश; जांच के दायरे में आए

लेखन आबिद खान 11:43 am Nov 01, 202611:43 am

क्या है खबर?

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर के संपत्ति सौदों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आरोप है कि अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया और उसी कंपनी के 2 रिसॉर्ट्स में परिवार के नाम पर 40 विला और कॉटेज खरीद लिए। मामला सामने आने के बाद राजस्थान सरकार ने दंपत्ति के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।