राजस्थान की 80 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, जोधपुर के बांधों में बचा सिर्फ इतना पानी

इस सूखे की मार से जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जैसे जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जोधपुर के बांधों में पानी अब अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 15.98 प्रतिशतही बचा है। पूरे राज्य की बात करें तो, पिछले साल के मुकाबले इस बार बांधों में पानी का भंडारण काफी घट गया है।

अभी यह सिर्फ लगभग 62.16 प्रतिशत पर है। जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होने के कारण, इन इलाकों के किसानों को इस मौसम में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।