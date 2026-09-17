बेंगलुरु: प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने युवती का कराया अपहरण, सड़क पर हंगामे में 6 घायल

कार में बैठाने के दौरान पूजा चिल्लाने लगी। शोर सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और कार का पीछा किया। लोगों ने होसाहल्ली के पास कार को रोक लिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने कार पर पत्थर भी फेंके।

हालांकि, इस दौरान कार ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। घायलों की पहचान पृथ्वीराज, यशिका, अमुल, मणि, जयलक्ष्मी और संतोष के रूप में हुई है। जयलक्ष्मी के सिर में गंभीर चोट आई है और वो ICU में भर्ती हैं।