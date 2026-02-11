राजस्थान: दौसा में शादी से लौट रहे 6 दोस्तों की कार ट्रेलर से टकराई, सबकी मौत

राजस्थान के दौसा में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 6 दोस्तों ने शादी में आखिरी तस्वीर खिंचवाई थी

लेखन गजेंद्र 02:29 pm Feb 11, 202602:29 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के दौसा में मंगलवार रात को एक कार और ट्रेलर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सिकंदरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर कैलाई गांव के पास हुआ। हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार के परखच्चे उड़ गए और ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार मृतकों में लोकेश, दिलखुश, मनीष, अंकित, समय और नवीन हैं। सभी दोस्तों की उम्र 22 से 26 साल है और कालाखोह के रहने वाले हैं।