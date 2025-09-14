राजस्थान: जयपुर में रिंग रोड से 16 फीट नीचे गिरी कार, 7 लोगों की मौत

जयपुर में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई

लेखन भारत शर्मा 06:48 pm Sep 14, 202506:48 pm

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के प्रहलादपुरा गांव के पास शनिवार देर रात हरिद्वार से आ रही कार अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे गिर गई। कार जहां गिरी वहां अंडरपास था और वह बारिश के पानी से भरा था। ऐसे में कार पानी में डूब गई। इस हादसे में कार में सवार 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।