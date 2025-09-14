राजस्थान: जयपुर में रिंग रोड से 16 फीट नीचे गिरी कार, 7 लोगों की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में शिवदासपुरा थाना क्षेत्र के प्रहलादपुरा गांव के पास शनिवार देर रात हरिद्वार से आ रही कार अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडर से टकराकर 16 फीट नीचे गिर गई। कार जहां गिरी वहां अंडरपास था और वह बारिश के पानी से भरा था। ऐसे में कार पानी में डूब गई। इस हादसे में कार में सवार 2 परिवारों के 7 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।
मौत
हादसे में इनकी हुई मौत
शिवदासपुरा थानप्रभारी सुरेंद्र सैनी ने बताया कि मृतकों में सांगानेर के वाटिका निवासी टैक्सी चालक रामराज वैष्णव, केकड़ी निवासी मधु, उसकी पत्नी, 14 महीने का बेटा रुद्र, कालूराम, उसकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और 3 वर्षीय पौत्र गजराज शामिल है। उन्होंने बताया कि कालूराम अपने पिता के निधन के बाद उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार गया था। शनिवार को वापस गांव लौटते समय यह हादसा हो गया। इससे परिवार में कोहराम मच गया।
कारण
कैसे हुआ हादसा?
थानाप्रभारी सैनी ने बताया कि शनिवार रात करीब साढ़े 12 बजे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद 16 फीट नीचे गिरकर अंडरपास के पानी में डूब गई। इससे सभी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि रविवार दोपहर साढ़े 12 बजे एक युवक ने कार को पानी में तैरता देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद हादसे का खुलासा हुआ। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और सभी शवों को मुर्दाघर में रखवाया।