राजस्थान: गहरे बोरवेल में फंसा 9 साल का बच्चा, 18 घंटे से अटकी सांसें

बच्चे के पिता ने उसे बोरवेल में गिरते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बचाव दल के पहुंचने से पहले ही बच्चा संकरी खाई में और नीचे फिसल गया।

SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बोरवेल की गहराई और अंदर की तंग जगह बचाव कार्य को बहुत मुश्किल बना रही है। स्थानीय अधिकारी पूरे बचाव अभियान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और सभी को बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद है।