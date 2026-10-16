राजस्थान: गहरे बोरवेल में फंसा 9 साल का बच्चा, 18 घंटे से अटकी सांसें
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राजस्थान के फलोदी जिले में एक 9 साल का बच्चा गुरुवार से 640 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। यह हादसा उसके परिवार के खेत में मरम्मत का काम चलते समय हुआ।
बचाव दल 18 घंटे से ज्यादा समय से उसे बचाने में जुटे हैं। बच्चे पर नजर रखने के लिए कैमरे और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी उसकी हालत के बारे में साफ जानकारी नहीं मिली है।
पिता ने देखा बेटे को गिरते हुए, SDRF और NDRF की टीमें जुटीं
बच्चे के पिता ने उसे बोरवेल में गिरते हुए देखा और तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन बचाव दल के पहुंचने से पहले ही बच्चा संकरी खाई में और नीचे फिसल गया।
SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बोरवेल की गहराई और अंदर की तंग जगह बचाव कार्य को बहुत मुश्किल बना रही है। स्थानीय अधिकारी पूरे बचाव अभियान की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और सभी को बच्चे के सुरक्षित बाहर निकलने की उम्मीद है।