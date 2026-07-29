राजस्थान: सीकर के स्कूलों में 30-30 रुपये में बांट रहे RSS की किताब, CJP-कांग्रेस का विरोध

RSS के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'संघ-यात्रा संगठन व सेवा के 100 वर्ष' पुस्तक जारी की है।

ऐसा दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के सरकारी और निजी स्कूलो में इसे 30-30 रुपये में बच्चों को बेचा जा रहा है और 8 अगस्त को इसकी परीक्षा कराने की बात कही गई है, जिसमें नकद राशि मिलेगी।

मौजूदा मामला सीकर और फतेहपुर में सामने आया है, जहां कुछ अभिभावकों द्वारा इसका बड़ा विरोध दिख रहा है।