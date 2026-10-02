दिल्ली के शख्स ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए AI आधारित मैप बनाया

दिल्ली के राज गोमानी ने एक AI-आधारित मैप बनाया है। यह मैप उन इलाकों को दिखाता है जहां महिलाओं को सुरक्षा का ज्यादा खतरा हो सकता है, खासकर रात होने के बाद।

NCRB से मिले अपराध डेटा और एंथ्रोपिक के 'क्लॉड' नामक AI का इस्तेमाल करके, यह मैप उन जगहों को साफ़-साफ़ बताता है जहां ज्यादा जोखिम है।

इतना ही नहीं, यह अलग-अलग इलाकों में सक्रिय अपराधियों की जानकारी भी देता है। इस मैप को बनाने का मकसद है कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हर किसी को आसानी से समझ में आ सके और समाज मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा कदम उठाए।