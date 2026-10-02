दिल्ली के शख्स ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए AI आधारित मैप बनाया
दिल्ली के राज गोमानी ने एक AI-आधारित मैप बनाया है। यह मैप उन इलाकों को दिखाता है जहां महिलाओं को सुरक्षा का ज्यादा खतरा हो सकता है, खासकर रात होने के बाद।
NCRB से मिले अपराध डेटा और एंथ्रोपिक के 'क्लॉड' नामक AI का इस्तेमाल करके, यह मैप उन जगहों को साफ़-साफ़ बताता है जहां ज्यादा जोखिम है।
इतना ही नहीं, यह अलग-अलग इलाकों में सक्रिय अपराधियों की जानकारी भी देता है। इस मैप को बनाने का मकसद है कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी हर किसी को आसानी से समझ में आ सके और समाज मिलकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा कदम उठाए।
मैप की हो रही सराहना
इस मैप के डिजाइन की काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि यह मुश्किल अपराध डेटा को भी समझने में आसान बनाता है। उपयोगकर्ता बताते हैं कि इसकी मदद से उन्हें असल में पता चल पाता है कि शहर में कौन सी जगहें ख़तरनाक हैं।
कई लोग चाहते हैं कि इसे सार्वजनिक किया जाए या ओपन सोर्स बनाया जाए, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। गोमानी को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से दिल्ली को महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने में ज्यादा लोग जुड़ेंगे और इसमें अपनी भूमिका निभाएंगे।