युवक ने बनाया दिल्ली का AI मैप, महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक इलाके दिखाए
दिल्ली के रहने वाले राज गोमानी ने एक AI-आधारित मैप बनाया है। यह मैप शहर के उन इलाकों को दिखाता है जो महिलाओं के लिए, खासकर रात होने के बाद, खतरनाक हो सकते हैं।
उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के डेटा और एंथ्रोपिक के क्लाउड (क्लाउड) का इस्तेमाल किया है।
इस प्रोजेक्ट के जरिए उनका लक्ष्य है कि अधिकारी और आम लोग, दोनों ही उन जगहों के बारे में ज्यादा जागरूक हों जहां अक्सर महिलाओं को परेशानी होती है।
मैप से ऑनलाइन सुरक्षा पर चर्चा तेज हुई
गोमानी का यह आसान मैप ऑनलाइन देखते ही देखते सबकी नजर में आ गया। इस पर टिप्पणी करते हुए लोगों ने सुझाव दिया कि इसे और बड़ा करना चाहिए या इसे ओपन सोर्स बनाना चाहिए।
अपने एक वीडियो में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ असुरक्षित जगहों को दिखाना ही काफी नहीं है।
उन्होंने कहा, "मुझे इस बात से घिन आती है कि मुझे अपने देश की राजधानी में भी असुरक्षित इलाकों को बताना पड़ रहा है।"
उनके इस काम से अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी और सार्वजनिक डेटा का इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।