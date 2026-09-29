युवक ने बनाया दिल्ली का AI मैप, महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक इलाके दिखाए

गोमानी का यह आसान मैप ऑनलाइन देखते ही देखते सबकी नजर में आ गया। इस पर टिप्पणी करते हुए लोगों ने सुझाव दिया कि इसे और बड़ा करना चाहिए या इसे ओपन सोर्स बनाना चाहिए।

अपने एक वीडियो में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ असुरक्षित जगहों को दिखाना ही काफी नहीं है।

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात से घिन आती है कि मुझे अपने देश की राजधानी में भी असुरक्षित इलाकों को बताना पड़ रहा है।"

उनके इस काम से अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी और सार्वजनिक डेटा का इस्तेमाल सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है।