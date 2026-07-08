रायपुर: कारखाने में धमाके से 3 मजदूरों की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आशंका देश Jul 08, 2026

छत्तीसगढ़ के रायपुर के बेंदरी इलाके में एक फेरोअलॉय और पिग आयरन फैक्टरी में हुए दर्दनाक धमाके में मंगलवार को 3 मजदूरों की जान चली गई। संभवतः ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए धमाके से वहां मौजूद स्टाफ और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। तुरंत ही बचाव दल मौके पर पहुंच गए ताकि आग पर काबू पाया जा सके और घायलों की मदद हो सके। अब जांच टीम ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और धमाके की वजहों की तलाश शुरू कर दी है।