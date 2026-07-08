रायपुर: कारखाने में धमाके से 3 मजदूरों की मौत, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की आशंका
छत्तीसगढ़ के रायपुर के बेंदरी इलाके में एक फेरोअलॉय और पिग आयरन फैक्टरी में हुए दर्दनाक धमाके में मंगलवार को 3 मजदूरों की जान चली गई। संभवतः ऑक्सीजन सिलेंडर में हुए धमाके से वहां मौजूद स्टाफ और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। तुरंत ही बचाव दल मौके पर पहुंच गए ताकि आग पर काबू पाया जा सके और घायलों की मदद हो सके। अब जांच टीम ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और धमाके की वजहों की तलाश शुरू कर दी है।
मजदूरों की पहचान हुई, जांच जारी
मरने वाले मजदूरों की पहचान अरुण पांडे (जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़), कोमल सिंह और लाल सिंह (दोनों डिंडोरी, मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। इनमें से 2 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। राहत की बात है कि इस हादसे में कोई और घायल नहीं हुआ है। अब फॉरेंसिक टीम धमाके की असली वजह पता कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारी मौके पर सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं।