मुंबई को मिली बारिश से ठंडक, पर एक घंटे में खुल गई ड्रेनेज सिस्टम की पोल! देश Jun 03, 2026

बुधवार सुबह मुंबई में खूब बारिश हुई, जिसने शहर को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन अंधेरी और DN नगर जैसे इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी पुरानी दिक्कतें फिर से सामने आ गईं। बारिश सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई और अगले एक-दो घंटे तक जारी रहने का अनुमान है। एक तरफ कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस ठंडी बारिश का स्वागत करते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोगों ने फौरन सड़कों पर पानी भरने और शहर के ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल उठाए।