तमिलनाडु में मौसम का यू-टर्न, 27 सितंबर से शुरू होगी जोरदार बारिश

नीलगिरी और इरोड में भारी बारिश हो सकती है, वहीं मदुरै में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 अक्टूबर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, कुछ जगहों पर सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ी है (हाल ही में मदुरै हवाई अड्डे पर तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया)। आने वाली बारिश से तमिलनाडु में मॉनसून की करीब 18 प्रतिशत कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।