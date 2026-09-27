तमिलनाडु में मौसम का यू-टर्न, 27 सितंबर से शुरू होगी जोरदार बारिश
तमिलनाडु में जल्द ही आफत की बारिश होने वाली है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 27 सितंबर से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक सिस्टम की वजह से 30 सितंबर से बारिश और तेज होने की संभावना है। बारिश का यह दौर उत्तरी और अंदरूनी जिलों तक भी पहुंचेगा। चेन्नई, वेल्लोर और कृष्णागिरि जैसे इलाकों के लोगों को अपना छाता तैयार रखना चाहिए।
तमिलनाडु में मानसून की कमी घट सकती है
नीलगिरी और इरोड में भारी बारिश हो सकती है, वहीं मदुरै में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 2 अक्टूबर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि, कुछ जगहों पर सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ी है (हाल ही में मदुरै हवाई अड्डे पर तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया)। आने वाली बारिश से तमिलनाडु में मॉनसून की करीब 18 प्रतिशत कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी और गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।