दिल्ली में बारिश का 'डबल धमाका'; गर्मी से राहत, AQI पहुंचा 85!
दिल्ली में सुबह से ही मानसून से पहले हुई भारी बारिश ने लोगों को लगातार पड़ रही गर्मी से बड़ी राहत दी। शहर की रातें काफी ठंडी हो गईं। सफदरजंग वेधशाला ने न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस समय के सामान्य तापमान से काफी कम है। इसके साथ ही बारिश से दिल्ली की हवा भी काफी साफ हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गिरकर 85 पर आ गया, जो पिछले अक्टूबर के बाद से सबसे अच्छा है।
पालम का तापमान 21 डिग्री तक गिरा
बारिश ने सिर्फ तापमान ही नहीं कम किया, बल्कि प्रदूषण पर भी सीधा असर डाला। बारिश की बूंदों ने हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों को सोख लिया। इससे तेज़ हवाएं और धूल भरी आंधी रुक गईं, जो पूरे NCR में प्रदूषण को काफी बढ़ा रही थीं। पालम में भी राहत की ठंडक महसूस की गई, जहाँ न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बारिश ने इस हफ्ते को एक नई शुरुआत जैसा बना दिया है, उस भयानक लू के बाद।