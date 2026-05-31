दिल्ली में बारिश का 'डबल धमाका'; गर्मी से राहत, AQI पहुंचा 85!

पालम का तापमान 21 डिग्री तक गिरा

बारिश ने सिर्फ तापमान ही नहीं कम किया, बल्कि प्रदूषण पर भी सीधा असर डाला। बारिश की बूंदों ने हवा में मौजूद धूल और प्रदूषकों को सोख लिया। इससे तेज़ हवाएं और धूल भरी आंधी रुक गईं, जो पूरे NCR में प्रदूषण को काफी बढ़ा रही थीं। पालम में भी राहत की ठंडक महसूस की गई, जहाँ न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बारिश ने इस हफ्ते को एक नई शुरुआत जैसा बना दिया है, उस भयानक लू के बाद।