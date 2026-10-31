अब साढ़े 3 घंटे में पूरा होगा दिल्ली-वाराणसी का सफर, रेल मंत्री ने किया बुलेट ट्रेन का ऐलान

नॉर्दन कॉरिडोर से शहरों के बीच सफर का समय काफी घट जाएगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से कानपुर सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, वहीं आगरा का सफर तो 1 घंटे से भी कम का हो जाएगा। लखनऊ के लिए भी 2 घंटे से कुछ ही ज्यादा वक्त लगेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, जिनसे रात की यात्राएं और भी आरामदायक हो सकेंगी। काशी स्टेशन, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट हब बनने वाला है। इससे न केवल लोगों का आवागमन आसान होगा, बल्कि इलाके में पर्यटन को भी एक नई गति मिलेगी।