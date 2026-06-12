8वें वेतन आयोग को रेलवे ने सौंपी मांगों की सूची, 52,600 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग

IRTSA चाहता है 52,600 रुपये न्यूनतम वेतन

IRTSA ने मांग की है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मासिक वेतन 52,600 रुपये होना चाहिए। वहीं, RSCWS चाहता है कि वेतन ऐसा हो जिससे कर्मचारियों के घर का किराया और इलाज जैसे जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो सकें। RSCWS ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जैसे भत्तों की नियमित समीक्षा करने की भी मांग की है, ताकि यह व्यवस्था और पारदर्शी तथा प्रभावी बन सके। इसके साथ ही, RSCWS ने सालाना वेतन वृद्धि दर को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है, ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों पर कम पड़े।