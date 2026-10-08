असम के मुख्यमंत्री आवास पर बाढ़ पीड़ितों का प्र्दर्शन, CBI जांच और मुआवजे की मांग को लेकर दिखाए काले झंडे

तुरंत मदद के साथ-साथ, प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ के पीछे के "मानव-निर्मित" कारणों की CBI जांच की भी मांग की। उन्होंने क्षतिग्रस्त घरों और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए ज्यादा मुआवजे और सहायता की भी मांग की।

विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल की भारी मौजूदगी रही और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें राइजोर दल के नेता धैर्य कोंवर भी शामिल थे, जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास के करीब जाने की कोशिश की।