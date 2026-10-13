CRPF अफसर ने महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार वाले वीडियो की NHRC जांच की मांगी की
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के असिस्टेंट कमांडेंट राहुल सोलंकी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से उन वीडियो की जांच करने को कहा है, जिनमें कथित तौर पर पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPF) के जवान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दुर्व्यवहार करते दिख रहे हैं।
उन्होंने इन वीडियो को फोरेंसिक तौर पर जांचने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने इस पूरी घटना की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने पर भी जोर दिया है कि आखिर असल में हुआ क्या था।
सोलंकी ने जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण की बात कही
सोलंकी का कहना है कि अगर इन वीडियो में कोई गलत काम या दुर्व्यवहार साबित होता है, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे मामले के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है।
उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने वाले अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण (जेंडर-सेंसिटिविटी ट्रेनिंग) का इंतजाम किया जाए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा का पूरा सम्मान हो।