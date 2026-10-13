CRPF अफसर ने महिला प्रदर्शनकारियों से दुर्व्यवहार वाले वीडियो की NHRC जांच की मांगी की

सोलंकी का कहना है कि अगर इन वीडियो में कोई गलत काम या दुर्व्यवहार साबित होता है, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले पूरे मामले के संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है।

उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने वाले अधिकारियों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण (जेंडर-सेंसिटिविटी ट्रेनिंग) का इंतजाम किया जाए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी स्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा का पूरा सम्मान हो।