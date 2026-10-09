राहुल गांधी की हिरासत को लेकर दिल्ली पुलिस और CRPF के बीच 'अजब' तालमेल. क्यों फंसे सुरक्षा बल?
देश
दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनों के दौरान एक अजीब स्थिति बन गई। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तो दिल्ली पुलिस और CRPF के बीच तालमेल में कमी साफ दिखी।
एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ CRPF को राहुल गांधी के साथ रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें Z-प्लस जैसी कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। इस वजह से दोनों सुरक्षा बल एक-दूसरे के काम में बाधा डाल रहे थे।
CRPF के पूर्व महानिदेशक ने तालमेल की कमी पर सवाल उठाए
सुरक्षा बलों के बीच इस तरह की ओवरलैपिंग से काफी दिक्कतें आईं। CRPF के एक पूर्व महानिदेशक ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि दोनों के बीच तालमेल की कमी साफ दिख रही थी।
एक सुरक्षा अधिकारी ने तो इस स्थिति को 'कैच-22' यानी ऐसी उलझन बताया जिससे निकलना मुश्किल हो।