राहुल गांधी की हिरासत को लेकर दिल्ली पुलिस और CRPF के बीच 'अजब' तालमेल. क्यों फंसे सुरक्षा बल?

दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनों के दौरान एक अजीब स्थिति बन गई। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, तो दिल्ली पुलिस और CRPF के बीच तालमेल में कमी साफ दिखी।

एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ CRPF को राहुल गांधी के साथ रहना पड़ा, क्योंकि उन्हें Z-प्लस जैसी कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। इस वजह से दोनों सुरक्षा बल एक-दूसरे के काम में बाधा डाल रहे थे।