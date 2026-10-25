क्या राहुल गांधी को होगी 2 साल तक की जेल? 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर कोर्ट मानहानि मामले में सुनाएगी फैसला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक विशेष अदालत में पेश होंगे। इस दिन वे मानहानि के एक मामले में कोर्ट का फैसला सुनेंगे। यह मामला साल 2018 का है। आरोप है कि गांधी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे विजय मिश्रा ने राहुल के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी।