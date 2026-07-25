राहुल गांधी ने 10 जनपथ पर प्रदर्शनकारी छात्राओं से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की

राहुल गांधी बोले- धर्मेंद्र प्रधान को कोई और मंत्रालय देने की कोशिश, कैबिनेट से निकालना होगा

लेखन गजेंद्र 12:24 pm Jul 25, 202612:24 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग रखी और कहा कि उनको कैबिनेट से निकालना ही होगा। दिल्ली में 10 जनपथ पर प्रदर्शनकारी 3 छात्राओं से मुलाकात के बाद राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि छात्रों की 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं हो सकता, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माफी मांगना शामिल है।