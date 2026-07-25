राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का मुद्दा संसद में उठाएंगे

अमित शाह ने दी पैलेट गन चलाने की अनुमति, प्रधानमंत्री मोदी मांगे माफी - राहुल गांधी

लेखन गजेंद्र 07:16 pm Jul 25, 202607:16 pm

क्या है खबर?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के समाप्त होने पर छात्रों को बधाई दी। उन्होंने 10 जनपथ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी छात्रों की 2 मांग लंबित है, जिसे पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज करने का आदेश देने वाले और उसका पालन करने वालों पर कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से माफी मांगे।