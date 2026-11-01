दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली से रामलीला मैदान तक के प्रदर्शन मार्ग पर दंगा रोधी गाड़ियां लगाई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस प्रदर्शन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' और अन्य युवा संगठन भी शामिल हो गए हैं।

उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट में हुए इन बदलावों से कुछ खास समूहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिस किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है, वे दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन, जब भीड़ इकट्ठा हो रही है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ऐसे में तनाव काफी बढ़ गया है।