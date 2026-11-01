दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA की रैली को देखते हुए आज सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेता मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में हाल में हुए बदलावों के चलते 13 करोड़ से ज्यादा नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं।
पुलिस ने दंगा रोधी गाड़ियां तैनात कीं
पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली से रामलीला मैदान तक के प्रदर्शन मार्ग पर दंगा रोधी गाड़ियां लगाई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस प्रदर्शन में 'कॉकरोच जनता पार्टी' और अन्य युवा संगठन भी शामिल हो गए हैं।
उनका तर्क है कि वोटर लिस्ट में हुए इन बदलावों से कुछ खास समूहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि जिस किसी का नाम गलती से हटा दिया गया है, वे दोबारा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन, जब भीड़ इकट्ठा हो रही है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ऐसे में तनाव काफी बढ़ गया है।