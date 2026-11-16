राहुल गांधी SIR को लेकर चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं 48 सवाल

राहुल गांधी SIR को लेकर चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं 48 सवाल, याचिका दायर

लेखन गजेंद्र 05:23 pm Nov 16, 202605:23 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 10 विपक्षी नेता चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 48 औपचारिक लिखित सवाल भेजने की इजाजत मांगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल और अन्य नेताओं की अर्जी में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में आयोग जरूरी आधिकारिक फाइलें और रिकॉर्ड छिपा रहा है।