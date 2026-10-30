राफेल मरीन लड़ाकू विमान पहली बार INS विक्रांत पर उतरा

राफेल मरीन लड़ाकू विमान पहली बार INS विक्रांत पर उतरा, नौसेना में शामिल होने को तैयार

लेखन गजेंद्र 05:41 pm Oct 30, 202605:41 pm

क्या है खबर?

राफेल मरीन लड़ाकू विमान शुक्रवार को पहली बार INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक उतरा। इसकी वीडियो भारतीय नौसेना ने जारी की है। नौसेना ने एक्स पर लिखा, 'राफेल मरीन विमान ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर अपनी पहली ही कोशिश में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। परीक्षण नौसेना में विमान को परिचालन में लाने की दिशा में पहला कदम हैं।' इससे पहले, राफेल ने गोवा में INS हंसा पर मौजूद शोर-बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी (SBTF) पर परीक्षण किया था।