चेन्नई के पब्लिशर आर मोहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी लाइब्रेरियों में AI से तैयार की गई ऐसी किताबें भेजीं, जिन पर फर्जी लेखकों के नाम लिखे थे।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ, जब लेखक पेरुमल मुरुगन ने कोयंबटूर की एक लाइब्रेरी में कुछ संदिग्ध किताबें देखीं। इन किताबों को देखकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर लाइब्रेरियों में कौन सी सामग्री पहुंचाई जा रही है।