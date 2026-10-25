नागपुर: किराएदार ने छापे 37 लाख रुपये के नकली नोट, मकान मालिक ने किया पर्दाफाश
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नागपुर में पुष्पंक कृष्ण भंडारकर नाम के एक शख्स पर किराए को लेकर हुए विवाद के बीच 37 लाख के नकली 500 रुपये के नोट छापने का आरोप लगा है। मकान मालिक रमेश को कई दिनों तक भंडारकर के गायब रहने पर शक हुआ। जब उन्होंने कमरे की तलाशी ली, तो वहां नकली नोटों के ढेर और नोट छापने का पूरा सामान मिला।
पुलिस को 48 लाख रुपये के उपकरण बरामद हुए
जनवरी में उसका किरायानामा खत्म हो गया था, जिसके बाद से भंडारकर किराया नहीं दे रहा था। सिर्फ किराया ही नहीं, जब मकान मालिक रमेश ने उससे घर खाली करने को कहा तो उसने उन्हें धमकियां भी दीं।
पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां से अधूरे छपे नोट और 48 लाख रुपये के नोट छापने वाले उपकरण बरामद हुए। भंडारकर अभी गायब है। पुलिस को पता चला है कि वह मुंबई में था, इसलिए अब उसकी तलाश में पुलिस मुंबई गई है।