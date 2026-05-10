GST फर्जीवाड़े में फंसे पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा 7 दिन की हिरासत में भेजे गए
पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 7 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया है। यह मामला मोबाइल फोन की 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की फर्जी GST खरीदारी से जुड़ा है। आरोप है कि इस खरीद में दुबई और भारत के बीच पैसों का लेनदेन किया गया था।
ED ने फर्जी दिल्ली GST इनवॉइस का आरोप लगाया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि दिल्ली में कुछ फर्जी कंपनियों ने झूठे इनवॉइस (चालान) बनाए। ये इनवॉइस इसलिए तैयार किए गए थे, ताकि कंपनियां टैक्स क्रेडिट हासिल कर सकें, जबकि उन्हें इसका कोई हक नहीं था।
ED ने अरोड़ा से जुड़ी एक कंपनी पर भी छापा मारा है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रही है। दूसरी ओर, अरोड़ा के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया है और कानूनी प्रक्रिया में कुछ खामियों की तरफ भी ध्यान दिलाया है।
इस पूरे मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP नेता अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वहीं, BJP ने पलटवार करते हुए कहा है कि जांच का दबाव पड़ने पर AAP घबरा रही है। अब संजीव अरोड़ा को 16 मई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।