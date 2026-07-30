उम्रकैद वाले बेअदबी कानून पर अकाल तख्त का 'इनकार', पंजाब सरकार की बढ़ी मुश्किलें

पंजाब ने अप्रैल 2026 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाया है। इस कानून के तहत, अगर कोई गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है, तो उसे उम्रकैद और भारी जुर्माना दोनों की सजा मिल सकती है।

हालांकि, सिख धर्म की सबसे बड़ी संस्था, अकाल तख्त ने जब इस कानून पर अपनी चिंताएं जताईं, तो सरकार ने उन्हें 26 पन्नों का जवाब भेजा। अकाल तख्त के मीडिया सलाहकार जसकरण सिंह ने इस जवाब को नाकाफी बताया।