पंजाब में महिलाओं को सरकार का तोहफा, 97 प्रतिशत के खातों में 1,262 करोड़ रुपये जारी

पंजाब की महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना' के तहत 36.87 लाख महिलाओं के खातों में 1,262.54 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। यह रकम अक्टूबर से दिसंबर महीने तक के लिए दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस योजना के तहत 2,562.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 1 जुलाई से शुरू की गई इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।