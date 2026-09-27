पंजाब के विश्वविद्यालय में सामूहिक बलात्कार की कथित घटना के बाद हंगामा, छात्रों ने तोड़फोड़-आगजनी की

छात्रों का कहना है कि हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ कुछ लोगों ने परिसर में ही सामूहिक बलात्कार किया है। सोशल मीडिया पर किए गए दावों में इस मामले में विश्वविद्यालय के ही कुछ कर्मचारियों का नाम सामने आ रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस से एक छात्र ने कहा, "एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न की जानकारी छात्रों के बीच फैलने के बाद विरोध शुरू हो गया। घटना के अलग-अलग पक्ष छात्रों के बीच फैल रहे हैं।"