पंजाब में बेअदबी पर नया कानून' के तहत 4 मामलों की जांच शुरू देश Jul 03, 2026

पंजाब पुलिस 4 मामलों की पड़ताल कर रही है। ये मामले 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026' नामक एक नए कानून के तहत देखे जा रहे हैं। यह कानून अप्रैल में पेश किया गया था और इसमें धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान है। पहला मामला 1 मई को मुक्तसर में सामने आया। इसके बाद मोहाली, जालंधर और मालेरकोटला में भी इसी तरह के मामले दर्ज हुए। अकाल तख्त ने इस कानून को रोकने और इसमें कुछ बदलाव करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है।