पंजाब में बेअदबी पर नया कानून' के तहत 4 मामलों की जांच शुरू
पंजाब पुलिस 4 मामलों की पड़ताल कर रही है। ये मामले 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) अधिनियम, 2026' नामक एक नए कानून के तहत देखे जा रहे हैं। यह कानून अप्रैल में पेश किया गया था और इसमें धर्मग्रंथों की बेअदबी के लिए बेहद सख्त सजा का प्रावधान है। पहला मामला 1 मई को मुक्तसर में सामने आया। इसके बाद मोहाली, जालंधर और मालेरकोटला में भी इसी तरह के मामले दर्ज हुए। अकाल तख्त ने इस कानून को रोकने और इसमें कुछ बदलाव करने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है।
कानून में 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
यह कानून बताता है कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसे कम से कम 3 साल की सजा होगी, जिसे बढ़ाकर उम्रकैद तक किया जा सकता है। इसके साथ ही, इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के कुछ प्रावधानों को भी जोड़ा गया है। मोहाली में, गुटका साहिब के पन्ने बिखरे हुए मिलने पर एक शख्स को पकड़ा गया है। बाकी शहरों में भी पड़ताल चल रही है। मोहाली में इस मामले की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है।