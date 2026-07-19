पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार: 3,949 लोग गिरफ्तार, नशे और अपराध की कमर तोड़ी
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पंजाब पुलिस ने अपना बड़ा अभियान ऑपरेशन प्रहार-3.0 पूरा कर लिया है। इस अभियान का मकसद संगठित अपराध और ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करना था। 18 जुलाई को खत्म हुए इस 16 दिवसीय ऑपरेशन में, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 5,400 से अधिक जगहों पर छापेमारी की और 3,949 लोगों को गिरफ्तार किया।
पंजाब पुलिस ने हेरोइन, टेबलेट और नकदी बरामद की
पकड़े गए लोगों में 1,200 से ज्यादा ड्रग पेडलर और तस्कर शामिल थे। साथ ही, हजारों ऐसे अपराधी भी गिरफ्तार हुए जिनके खिलाफ पहले से वारंट जारी थे। पुलिस ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, अफीम की भूसी, हजारों अवैध टेबलेट और ड्रग्स से जुड़े लाखों रुपये की नकदी भी जब्त की है।
स्पेशल DGP प्रवीण सिन्हा ने बताया कि इस ऑपरेशन ने आपराधिक गतिविधियों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पंजाब पुलिस राज्य को अपराध और नशे से मुक्त कराने के लिए कितनी गंभीर है।