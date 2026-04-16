पंजाब में ISI के 'नापाक' मंसूबे पर पुलिस का वार, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, ग्रेनेड के साथ एक गिरफ्तार

DGP ने विदेशी हैंडलर्स की पुष्टि की

DGP गौरव यादव के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए शख्स के तार विदेशी हैंडलर्स से जुड़े होने की बात सामने आई है। साथ ही, उसका संबंध चंडीगढ़ में हुए एक ग्रेनेड हमले से भी बताया जा रहा है। पुलिस अब इस ग्रुप से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है, ताकि पंजाब को सीमा पार के खतरों से सुरक्षित रखा जा सके।