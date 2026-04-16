पंजाब में ISI के 'नापाक' मंसूबे पर पुलिस का वार, आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, ग्रेनेड के साथ एक गिरफ्तार
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पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की ISI से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से चार हैंड ग्रेनेड जब्त किए गए हैं। अमृतसर, मोहाली और काउंटर इंटेलिजेंस विंग की विशेष टीमों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
DGP ने विदेशी हैंडलर्स की पुष्टि की
DGP गौरव यादव के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए शख्स के तार विदेशी हैंडलर्स से जुड़े होने की बात सामने आई है। साथ ही, उसका संबंध चंडीगढ़ में हुए एक ग्रेनेड हमले से भी बताया जा रहा है। पुलिस अब इस ग्रुप से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है, ताकि पंजाब को सीमा पार के खतरों से सुरक्षित रखा जा सके।