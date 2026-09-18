पंजाब के अमृतसर में गश्त के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या

पंजाब के अमृतसर में गश्त के दौरान ASI की गोली मारकर हत्या

लेखन गजेंद्र 01:24 pm Sep 18, 202601:24 pm

क्या है खबर?

पंजाब के अमृतसर में बेखौफ बदमाशों ने एक और पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को गुरुवार देर रात को अंजाम दिया गया। पुलिसकर्मी की पहचान सहायक सब-इंस्पेक्टर (ASI) हरजीत सिंह भगतावाला के रूप में हुई है। घटना के समय हरजीत अनाज मंडी के पास गश्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उनको अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर कई गोली मारी और फरार हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका।