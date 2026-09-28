पंजाब के लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय में हिंसक प्रदर्शन के बाद 10 दिनों के लिए कक्षाएं निलंबित

पंजाब के LPU में हिंसक प्रदर्शन के बाद 10 दिनों के लिए कक्षाएं निलंबित, इंटरनेट बंद

लेखन गजेंद्र 09:07 am Sep 28, 202609:07 am

क्या है खबर?

पंजाब के फागवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय (LPU) में एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की खबरों के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए सभी कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार 28 सितंबर से 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं निलंबित की है। LPU ने बताया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली (UMS) के जरिए छात्रों को सूचित किया जाएगा। साथ ही, विश्वविद्यालय ने अपनी मध्यावधि परीक्षाएं भी अगली सूचना तक स्थगित कर दी हैं।