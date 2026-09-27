पंजाब के LPU विश्वविद्यालय में हिंसक हुआ प्रदर्शन

पंजाब: LPU विश्वविद्यालय में हिंसक हुआ प्रदर्शन, उग्र छात्रों ने पुलिस वाहनों को लगाई आग

लेखन भारत शर्मा 10:21 pm Sep 27, 202610:21 pm

क्या है खबर?

पंजाब के फगवाड़ा में स्थित लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय (LPU) परिसर में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की खबरों को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन रविवार शाम को और हिंसक हो गया। घटना के विरोध में जालंधर-फगवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर बैठे प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच शाम को झड़प हो गई। इस दौरान छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया और 3 वाहनों को आग लगा दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।