पंजाब में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ा, 1 सितंबर से लागू होगी बढ़ोतरी

अगस्त महीने से ही, 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी अपने लंबित महंगाई भत्ते (DA), बेहतर पेंशन और करियर में तरक्की को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। कुछ मांगों पर अभी भी बात चल रही है। इनमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वह निर्देश भी शामिल है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के भीतर सभी बकाया DA और DR का भुगतान करने को कहा था। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कुल रकम लगभग 14,191 करोड़ रुपये बनती है, जिसे इतने कम समय में देना संभव नहीं होगा।