पंजाब में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ा, 1 सितंबर से लागू होगी बढ़ोतरी

पंजाब में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 8 प्रतिशत बढ़ा, 1 सितंबर से लागू होगी बढ़ोतरी
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर से मिलने वाले वेतन और पेंशन में यह बढ़ा हुआ भत्ता 2 किस्तों में (4-4 प्रतिशत करके) मिलेगा। कर्मचारियों के संगठनों और सरकार के बीच हुई बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को थोड़ी राहत मिल सके।
3 लाख से अधिक कर्मचारियों की DA बकाया भुगतान की मांग
अगस्त महीने से ही, 3 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी अपने लंबित महंगाई भत्ते (DA), बेहतर पेंशन और करियर में तरक्की को लेकर लगातार मांग कर रहे थे। कुछ मांगों पर अभी भी बात चल रही है। इनमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वह निर्देश भी शामिल है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के भीतर सभी बकाया DA और DR का भुगतान करने को कहा था। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कुल रकम लगभग 14,191 करोड़ रुपये बनती है, जिसे इतने कम समय में देना संभव नहीं होगा।