पंजाब में निजी स्कूलों की फीस वसूली पर 'ब्रेक', 22 सितंबर तक रोक

जुलाई में आया यह अध्यादेश लगभग 7,800 निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर नजर रखने का अधिकार स्थानीय अधिकारियों को देता है। इस अध्यादेश से 32 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके अभिभावकों पर सीधा असर पड़ता है।

निजी स्कूल संगठनों का तर्क है कि पुरानी फीस वापस लौटाना राज्य के कानून के खिलाफ है और यह न्यायसंगत भी नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यह नियम विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले लागू किया गया, और वे इसे गलत समय पर लिया गया फैसला मानते हैं। अब सबकी निगाहें अगले महीने होने वाली अदालती सुनवाई पर टिकी हैं।