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पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की Z+ सुरक्षा वापस ली, 2 दिन पहले छोड़ी थी AAP
हरभजन सिंह के आवास पर AAP कार्यकर्ताओं ने 'गद्दार' लिख दिया था

पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की Z+ सुरक्षा वापस ली, 2 दिन पहले छोड़ी थी AAP

लेखन आबिद खान
Apr 26, 2026
11:36 am
क्या है खबर?

पंजाब सरकार ने राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। आज सुबह जालंधर स्थित उनके आवास से सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है। यह कदम हरभजन के आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उठाया गया है। हरभजन उन 7 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में राघव चड्ढा के नेतृत्व में AAP छोड़कर भाजपा का दामन थामा है।

प्रदर्शन

AAP कार्यकर्ताओं ने हरभजन के आवास पर गद्दार लिखा

बीते दिन AAP कार्यकर्ताओं ने हरभजन सिंह के जालंधर स्थित आवास पर कालिख पोत दी थी। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बंगले की दीवारों पर गद्दार लिख दिया था। पुलिस की मौजूदगी में हरभजन के घर के बाहर प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने सांसद अशोक मित्तल का भी पुतला फूंका और उनकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर लगे पोस्टरों पर काली स्याही पोती थी।

AAP

हरभजन समेत 7 सांसदों ने छोड़ी AAP

ये घटनाक्रम ऐसे वक्त सामने आया है, जब 2 दिन पहले राघव चड्ढा के नेतृत्व में AAP के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए। उनके साथ अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालिवाल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत साहनी और राजिंदर गुप्ता भी शामिल थे। राघव ने आरोप लगाए कि AAP अपने लक्ष्यों से भटक चुकी है और उसका नेतृत्व पार्टी हितों के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

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