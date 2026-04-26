हरभजन सिंह के आवास पर AAP कार्यकर्ताओं ने 'गद्दार' लिख दिया था

पंजाब सरकार ने हरभजन सिंह की Z+ सुरक्षा वापस ली, 2 दिन पहले छोड़ी थी AAP

लेखन आबिद खान 11:36 am Apr 26, 202611:36 am

क्या है खबर?

पंजाब सरकार ने राज्यसभा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। आज सुबह जालंधर स्थित उनके आवास से सुरक्षाकर्मियों को हटा लिया गया है। यह कदम हरभजन के आम आदमी पार्टी (AAP) से इस्तीफा देने के 2 दिन बाद उठाया गया है। हरभजन उन 7 राज्यसभा सांसदों में शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में राघव चड्ढा के नेतृत्व में AAP छोड़कर भाजपा का दामन थामा है।