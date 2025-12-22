LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / पंजाब के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट छोड़ा
लेखन गजेंद्र
Dec 22, 2025
06:18 pm
क्या है खबर?

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमर सिंह चहल ने सोमवार को आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने पटियाला स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कमरे से पुलिस ने 16 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी और मानसिक तनाव का उल्लेख किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

सुसाइड नोट में क्या लिखा है?

पटियाला पुलिस ने बताया कि चहल को घायल अवस्था में घर में पाया गया, जिसके बाद उनको अस्पताल लाया गया, मामले में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुसाइड नोट में चहल ने बताया कि वह एक ऑनलाइन धोखाधड़ी में फंस गए, जिससे उनको भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। वह आर्थिक संकट में गुजरने के साथ ही मानसिक तनाव से भी गुजर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया।

गोलीबारी मामले में आरोपी रहे हैं चहल

न्यूज18 के मुताबिक, चहल 2015 में फरीदकोट के कोटकपूरा में सिख श्रद्धालुओं पर गोलीबारी करने के आरोपियों में शामिल हैं। श्रद्धालु गुरु ग्रन्थ साहिब की बेअदबी के खिलाफ धरना दे रहे थे। मामले में फरवरी 2023 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) एलके यादव की अगुवाई वाली विशेष जांच दल (SIT) ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, चार्जशीट में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और चहल सहित कई पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल है।

