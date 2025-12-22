पंजाब के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने खुद को गोली मारी, सुसाइड नोट छोड़ा

पंजाब के पूर्व IG अमर सिंह चहल ने आत्महत्या का प्रयास किया

लेखन गजेंद्र 06:18 pm Dec 22, 202506:18 pm

क्या है खबर?

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमर सिंह चहल ने सोमवार को आत्महत्या का प्रयास किया। उन्होंने पटियाला स्थित अपने घर पर खुद को गोली मार ली, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके कमरे से पुलिस ने 16 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी और मानसिक तनाव का उल्लेख किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।