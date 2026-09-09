पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 14,191 करोड़ रुपये के DA पर महासंग्राम की तैयारी
पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के आश्वासन के बाद अपनी 2 दिन की पेन-डाउन हड़ताल खत्म कर दी है। सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि विरोध प्रदर्शन में शामिल किसी भी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे पहले सरकार ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' और सख्त कार्रवाई की चेतावनी देकर माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। असल में कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें 14,191 करोड़ रुपये के महंगाई भत्ते (DA) का बकाया मिले।
यूनियन करेंगी प्रतीकात्मक विधानसभा का मंचन
हड़ताल का यह दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन यूनियन नेता कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने 30 सितंबर को एक प्रतीकात्मक विधानसभा सत्र और अक्टूबर में मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। फिलहाल कर्मचारी अपने काम पर लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वे चाहते हैं कि उनका बकाया मिलने से पहले हालात सामान्य न हों।